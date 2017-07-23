Home Anticipazioni Uomini e Donne Uomini e donne Anticipazioni, Cecilia, Nicola e Ruben nuovi tronisti?

di Redazione 23/07/2017

Come ogni estate, la curiosità maggiore dei fans di Uomini e Donne è quella di capire di occuperà le sedie rosse ad inizio stagione diventando nuovo tronista. Fino ad oggi non c'è nessun indizio certo e la redazione del dating show, a cominciare da Raffaella Mennoia, non ha ancora dato nessun indizio ma ci sono molti nomi in ballo spinta dai loro fans a cominciare da quello di Cecilia Zagarrigo. La ragazza torinese ha provato per due volte a trovare il vero amore come corteggiatrice di Uomini e Donne ma le è andata male. Prima Oscar Branzani nonostante l'abbia portata fino in fondo le ha preferito Eleonora Rocchini e quest'anno è successo lo stesso con Luca Onestini che è uscito dal dating show con Soleil Sorgé. Ora però secondo le anticipazioni tv della rivista 'Vip' potrebbe prendersi una rivincita come tronista ribaltando finalmente i ruoli. Quello della bella Cecilia però non è l'unico nome nei pronostici dei fans. Con lei le ultime anticipazioni tv parlano anche dell'altra ex corteggiatrice Giulia Latini, la più amata dal pubblico tra quelle che non hanno avuto fortuna nel dating show di Maria De Filippi, e Sara Affi Fella, l'ex finalista di Miss Italia che si è fatta conoscere in queste settimane come fidanzata a Temptation Island 2017. Sara è arrivata nel docu reality di Canale 5 come fidanzata di Nicola Panico, ma nessuno il momento può sapere se i due siano tornati a casa insieme anche perché arrivano indizi contrastanti. Intanto però il calciatore nelle ultime ore ha postato un'immagine che ha fatto molto discutere. Si vede chiaramente che è nei camerini di Uomini e Donne, ma non ha spiegato perché e quindi le ipotesi sono molte compresa quella che si sua presentato ai casting come tronista o corteggiatore. In realtà però tutti sperano di rivedere come tronista Ruben Invernizzi, il fidanzato bergamasco che nelle prime due puntate di Temptation è stato umiliato dalla fidanzata Francesca prima si scaricarla ai falò. Sarà lui il nuovo Gianmarco Valenza?

