Home Esteri Orrore in Palestina, neonato bruciato vivo da coloni ebrei

Orrore in Palestina, neonato bruciato vivo da coloni ebrei

di Redazione 31/07/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Drammatico episodio in Cisgiordania, precisamente a Duma, nelle vicinanze di Nablus. Qualcuno ha provocato un incendio in cui è rimasto vittima un bimbo di soli 18 mesi. Feriti la madre, il fratellino e il padre Secondo alcuni testimoni sarebbero stati alcuni coloni ebrei a scagliare bottiglie incendiarie. Purtroppo, episodi del genere sono all'ordine del giorno. Ciò testimonia che in tale zone c'è molta agitazione e violenza. Il padre del bimbo morto ha ustioni sull'80% del corpo. Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei diritti, sottolinea che anche in tale zone bisogna contrastare la violenza, la vendetta e il razzismo. E' inammissibile che, ogni giorno, perdano la vita molte persone, tra cui neonati e bimbi.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp