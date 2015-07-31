Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Orrore in Palestina, neonato bruciato vivo da coloni ebrei

Redazione Avatar

di Redazione

31/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Drammatico episodio in Cisgiordania, precisamente a Duma, nelle vicinanze di Nablus. Qualcuno ha provocato un incendio in cui è rimasto vittima un bimbo di soli 18 mesi. Feriti la madre, il fratellino e il padre

    Secondo alcuni testimoni sarebbero stati alcuni coloni ebrei a scagliare bottiglie incendiarie. Purtroppo, episodi del genere sono all'ordine del giorno. Ciò testimonia che in tale zone c'è molta agitazione e violenza. Il padre del bimbo morto ha ustioni sull'80% del corpo. Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei diritti, sottolinea che anche in tale zone bisogna contrastare la violenza, la vendetta e il razzismo. E' inammissibile che, ogni giorno, perdano la vita molte persone, tra cui neonati e bimbi.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Antonio Razzi canta al Gay Village con Vladimir Luxuria

Articolo Successivo

Elio Germano e Piotta: video per migliorare condizioni rom a Roma

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016