Antonio Razzi canta al Gay Village con Vladimir Luxuria

Redazione Avatar

di Redazione

31/07/2015

Vi sembrerà strano ma il senatore Antonio Razzi, spesso oggetto di ironiche imitazioni, si esibito al Gay Village assieme a personaggi come Vladimir Luxuria

  Razzi indossava una t-shirt con su scritto "Te lo dico da amico, fatte li cazzi tua" ed ha fatto sorridere con la sua performance live decisamente inapettata. Il senatore abruzzese ha affermato di aver fatto tutto ciò per una causa benefica. "Il ricavato servirà a pagare l'operazione a Zurigo di un ragazzo di 23 anni di Pescara che, in seguito a un infortunio sul lavoro, è rimasto paralizzato", ha dichiarato Razzi, che ha cantato e ballato assieme a una scatenata Luxuria.
