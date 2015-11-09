Home Cronaca Ostia, 15enne Travolta sulle Strisce Pedonali: Conducente Mini sotto Choc

Ostia, 15enne Travolta sulle Strisce Pedonali: Conducente Mini sotto Choc

di Redazione 09/11/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Incidente stradale ad Ostia (Roma). Una 15enne è stata presa in pieno da una vettura mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonale. La donna alla guida dell'auto si è fermata Ennesimo incidente sulle strade della Capitale. Ad Ostia una ragazzina è stata investita da una Mini ed è stata fatta volare in aria. La minorenne ha battuto la testa contro il vetro della macchina ed è stata subito trasportata al locale ospedale Grassi. I medici di tale nosocomio, però, hanno subito constatato la gravità della situazione ed hanno ritenuto necessario il trasferimento della 15enne in un altro ospedale di Roma, il San Camillo. Alla guida della Mini c'era una donna che, dopo essersi accorta di quello che aveva fatto, si è agitata ed è tutt'ora sotto choc. La vettura ha travolto la 15enne nel pieno centro di Ostia, precisamente in piazza della Stazione Vecchia. La donna alla guida della Mini ha circa 30 anni.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp