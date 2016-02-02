Ovetto Kinder con Pillola per Ipertensione: Bimbo Attonito a Frosinone
di Redazione
02/02/2016
Un bimbo di Frosinone è rimasto attonito, l'altro giorno, quando ha aperto un Ovetto Kinder: all'interno non c'era la classica sorpresa ma una pillola per l'ipertensione!Il piccolo aveva acquistato il noto ovetto in un bar assieme ai genitori e, dopo averlo aperto, è rimasto incredulo, così come i genitori. Al posto di un giochino c'era una pastiglia per l'ipertensione, lo Zofenopril, tra l'altro molto pericolosa se ingoiata. I genitori hanno subito portato la pillola alla prima caserma dei carabinieri. Ferrero, per ora, non ha rilasciato commenti, limitandosi a definirsi parte lesa. Si è trattato di uno scherzo o un sabotaggio? Lo dovranno scoprire i carabinieri del Nas, che hanno già iniziato ad indagare in merito. I militari ritengono che lo Zefonopril non sia finito per sbaglio nel prodotto dolciario ma qualcuno l'ha inserito intenzionalmente. Insomma, l'ipotesi del sabotaggio è quella più attendibile. Gli investigatori hanno asserito nelle ultime ore:
"Al momento non si escludono ancora altre ipotesi, ci sono elementi però che portano a pensare al sabotaggio".Non sarà facile scoprire come sia finita quella pillola nell'ovetto, anche perché la Ferrero ha stabilimenti dislocati in Italia e nel mondo. Sebbene la cioccolata dell'Ovetto Kinder provenga dallo stabilimento di Alba, le sorpresine vengono prodotte anche in stabilimenti cinesi e indiani. Secondo i primi accertamenti, le sorprese del lotto a cui si riconduce l'ovetto incriminato sarebbero state prodotte nell'Europa dell'Est. Ciò che ha lasciato di stucco gli investigatori è anche il fatto che lo Zefonopril era contenuto in un blister, proprio come una normale sorpresina. E' probabile che l'ovetto sia stato confezionato in Italia perché tale pillola per l'ipertensione non è venduta al di fuori del Belpaese. Mai, finora, era accaduto un episodio simile. Ferrero è un colosso mondiale del settore dolciario ed ha stabilimenti in tutto il mondo. L'Ovetto Kinder è uno dei suoi punti di forza perché coniuga la bontà della cioccolata alle splendide sorpresine.
