Ovetto Kinder con Pillola per Ipertensione: Bimbo Attonito a Frosinone

Un bimbo di Frosinone è rimasto attonito, l'altro giorno, quando ha aperto un Ovetto Kinder: all'interno non c'era la classica sorpresa ma una pillola per l'ipertensione!

"Al momento non si escludono ancora altre ipotesi, ci sono elementi però che portano a pensare al sabotaggio".

Il piccolo aveva acquistato il noto ovetto in un bar assieme aie, dopo averlo aperto, è rimasto incredulo, così come i genitori. Al posto di un giochino c'era unaper l', lo, tra l'altro molto pericolosa se ingoiata. I genitori hanno subito portato la pillola alla prima caserma dei carabinieri., per ora, non ha rilasciato commenti, limitandosi a definirsi parte lesa. Si è trattato di uno scherzo o un? Lo dovranno scoprire i carabinieri del, che hanno già iniziato ad indagare in merito. I militari ritengono che lo Zefonopril non sia finito per sbaglio nel prodotto dolciario ma qualcuno l'ha inserito intenzionalmente. Insomma, l'ipotesi del sabotaggio è quella più attendibile. Gli investigatori hanno asserito nelle ultime ore:Non sarà facile scoprire come sia finita quella pillola nell'ovetto, anche perché la Ferrero hadislocati in Italia e nel mondo. Sebbene la cioccolata dell'Ovetto Kinder provenga dallo stabilimento di, le sorpresine vengono prodotte anche in stabilimenti cinesi e indiani. Secondo i primi accertamenti, le sorprese del lotto a cui si riconduce l'ovetto incriminato sarebbero state prodotte nell'Europa dell'Est. Ciò che ha lasciato di stucco gli investigatori è anche il fatto che lo Zefonopril era contenuto in un, proprio come una normale sorpresina. E' probabile che l'ovetto sia stato confezionato in Italia perché tale pillola per l'ipertensione non è venduta al di fuori del Belpaese. Mai, finora, era accaduto un episodio simile. Ferrero è un colosso mondiale del settore dolciario ed ha stabilimenti in tutto il mondo. L'Ovetto Kinder è uno dei suoi punti di forza perché coniuga la bontà dellaalle splendide sorpresine.