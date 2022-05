Faccia di Vecchia: Ricetta

In viaggio per la stupenda Sicilia ti imbatterai certamente in tanto cibo Street Food, bancarelle e negozi, fornai che propongono tante specialità di questa grande terra. La Faccia di Vecchia è certamente una di queste specialità, una sorta di Pizza ma particolare sia per i gusti che per l’aspetto e la consistenza. Ecco come replicarla a casa tua.

Cos’è la Faccia di Vecchia

La Faccia di Vecchia è un piatto tradizionale del palermitano, per la precisione la sua origine è da attribuire al paese di Torretta, appunto, in provincia di Palermo.

Ben sappiamo come la Sicilia sia capace di offrire ai visitatori gusti unici, spesso frutto della composizione del terreno ineguagliabile grazie alla presenza del grande vulcano, l’Etna, che dona componenti minerali che conferiscono quel gusto assolutamente non replicabile altrove.

A questo si aggiunge la tradizione, la capacità dei siciliani di comporre piatti ricchi, pieni di sapori che si amalgamano perfettamente a costituire una delizia per il palato, talvolta meno per lo stomaco che reclama ma i piatti siciliani sono tutti da gustare, accompagnandoli con un ottimo vino locale.

Tornando alla nostra Faccia di Vecchia, deve essere classificata nella categoria Pizze e Focacce. Ovviamente la trovi nella versione originale nel palermitano ma è diffusa con variazioni in tutta l’Isola, ovunque vai la puoi trovare.

Il nome originale deriva dall’aspetto. L’impasto forma evidenti bolle nella cottura mentre la salsa, il condimento, cuocendo e asciugandosi dona un colore che con un po’ di fantasia può ricordare l’aspetto rugoso e ampiamente vissuto di una vecchia.

Non è difficile ricreare questo piatto siciliano anche a casa tua e noi siamo qui apposta per spiegarti come fare, partendo dagli ingredienti per l’impasto e per la farcia.

Ingredienti

1 Kg di farina di semola + 500 g di farina 00

750 ml di acqua tiepida

10 g di lievito (meglio se lievito madre)

45 g di sale, 1 cucchiaino di zucchero e 50 g di olio di oliva

Per la farcitura:

Sarde salate a volontà

5 cipolle

Caciocavallo stagionato + 150 g di caciotta di pecora oppure pecorino

Salsa di pomodoro a volontà

Origano, pepe nero e della mollica grattugiata

Preparazione:

Impasta metà della farina, del lievito e lo zucchero con acqua fino ad ottenere un composto piuttosto fluido. Lascia riposare mezz’ora poi aggiungi il resto degli ingredienti per l’impasto che ti sono rimasti.

E’ importante la lavorazione: devi impastare bene per almeno dieci minuti per incorporare molta aria che facilita la lievitazione e ti dà un impasto migliore. Lascia riposare, coperto da un canovaccio o pellicola, per almeno due ore ma meglio anche di più.

Nel frattempo preparati per la farcitura. Aggiungi alla salsa le sarde a pezzetti e l’origano. taglia a pezzetti il formaggio e affetta le cipolle. Quando l’impasto sarà ben lievitato, procedi con la preparazione della Faccia di Vecchia.

Dall’impasto ricava palline da circa 300 g, schiacciale a formare forme ovali che farcirai con la salsa insaporita, il formaggio, la cipolla e qualche tocchetto di sarde e infine una miscela di pangrattato di mollica mischiato ad un po’ di origano.

Non ti resta che scaldare il forno a 200 gradi e infornare le tua Facce di Vecchia per circa 30 minuti. Controlla comunque la cottura perché spesso i forni hanno rendimenti diversi e non devi far bruciare il tuo piatto ma nemmeno servirlo crudo, ovviamente. L’aspetto deve essere piuttosto asciutto e dorato nei bordi.

Sebbene la ricetta tradizionale sia quella che abbiamo appena terminato di spiegare, a favore delle persone che non gradiscono la salsa, esiste anche una versione Bianca, con il medesimo impasto ed ingredienti della farcia con l’esclusione, appunto, della salsa. Il risultato sarà meno appariscente ma ugualmente buono.