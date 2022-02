Imparare a cucinare, ecco come

L’amore per la cucina potrebbe essere un buon punto d’inizio per imparare a preparare pietanze e prelibatezze durante pranzi e cene con gli amici. Nessuno nasce già esperto del settore, per cui solo la pratica e la dedizione alla cucina possono ripagare con il tempo i sacrifici svolti. Se anche tu vuoi imparare a cucinare, ti diciamo noi come fare.

Seguire dei corsi di cucina

Se hai sufficiente tempo a disposizione, o hai deciso di fare esperienza per trasformare il tuo amore in lavoro, ti consigliamo di seguire un corso di cucina. Che sia online o in aula non fa differenza: i corsi gastronomici sono una vera e propria sfida per coloro che hanno deciso di mettersi alla prova affinando le proprie competenze. Si tratta di un valido strumento che dimostra come tutti in realtà possiamo imparare a cucinare, ma solo chi ha davvero l’amore che gli scorre nelle vene raggiunge l’apice del successo.

Fai molta pratica

L’ABC della cucina è la pratica. Devi fare amicizia con la postazione di lavoro. Devi avere a disposizione tutti gli arnesi del mestiere, tutti gli ingredienti necessari per preparare i tuoi piatti. E tutto questo viene solo se ci esercita con il tempo. I piccoli, o anche grandi, errori sono normali, perché solo sbagliando si impara a correggere il tiro. Motivo per il quale ti suggeriamo di metterti alla prova giorno per giorno, magari cominciando con piatti semplici: dalla pasta al pomodoro, alla frittata, passando per del pollo al forno, devi familiarizzare con piatti veloci e gustosi se vuoi davvero capire quante e quali siano le tue abilità.

Presta attenzione ai particolari

È importante imparare a dare il giusto peso ai particolari: anche la cottura della pasta, la rosolatura dell’aglio o la quantità di peperoncino fanno la differenza. Se non impari a curate ogni minimo dettaglio non avrai la possibilità davvero di diventare il cuoco provetto che sogni di essere.

Non inventare piatti

I più grandi chef sono anche amatori di creatività e fantasia, propongono cioè ricette originali realizzate con il proprio estro. Ecco tu, per adesso non sei ancora a quei livelli, quindi prima di darti da fare con la fantasia, impara prima a replicare ricette già esistenti. Leggi come si preparano, che ingredienti occorrono, quanto tempo ci vuole, così da prendere padronanza del tipo di lavoro, e capire anche se riesci a gestire le regole che ti vengono impartite (in cucina è molto importante rispettare dosaggi e preparazioni). Magari per fare pratica come si deve, prepara pietanze che ti piacciono così potrai al termine assaggiarle e da buona forchetta capirai dove hai sbagliato e dove invece c’è bisogno di migliorare.

Leggi ricette e libri di cucina

Lo sapevi che per imparare a cucinare, può essere di fondamentale importanza leggere anche libri di cucina? Per muovere i primi passi in cucina le ricette sul web, i libri di cucina, le guide, anche il ricettario della nonna, possono essere validi strumenti per imparare ad affinare le proprie doti. La teoria è la base di tutto, e ai fornelli non esiste eccezione. Leggere aiuta a comprendere, a fare tuoi certi concetti per poi vederli facilmente applicati anche quando fai pratica. Dai uno sguardo sul web, che in giro ci sono davvero migliaia di libri di cucina di fondamentale importanza per imparare a cucinare.

Ovviamente il tutto senza dimenticare che l’Abc in cucina è dato da pazienza, tempo e spirito di sacrificio. Inizia, prova e persevera, che vedrai alla fine riuscirai a conquistare quelle competenze tali da poter farti chiamare chef, anche solo tra le mura domestiche: l’importante è riuscire a fare quello che amiamo, indipendentemente da cosa si f nella vita.