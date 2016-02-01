Kabir Bedi ha Sposato Parveen, Donna più Giovane di 30 Anni

Il fascinoso attore Kabir Bedi, diventato famoso soprattutto per aver interpretato Sandokan, personaggio ideato dal romanziere Emilio Salgari, ha rivelato di essersi sposato un'altra volta, la quarta

"A 70 anni mi sono sposato per la quarta volta", ha affermato Bedi, iniziando a parlare di Parveen.

"Volevo sposarla dopo 4 anni che stavamo insieme ma ce ne ho messi altri 6 per convincere lei e la famiglia".

"Eravamo già sposati nello spirito. Parveen mi ama e si preoccupa per me in una maniera che mi tocca il cuore. Come attore internazionale, la vita e gli orari sono abbastanza caotici. Parveen mette ordine nella mia esistenza. Su di me lei ha un effetto calmante, chiedo il suo consiglio e ne faccio sempre tesoro".

"Sono stati giorni pieni celebrazioni gioiose, dove abbiamo fatto festa fino all'alba".

Ieri, durante un'intervista rilasciata a, conduttrice di 'Domenica Live', Kabir ha confessato che è convolato acon, donna che ha 30 anni meno di lui. Insomma, l'attore indiano è diventato marito di una donna molto giovane rispetto a lui.La D'Urso ha fatto numerose domande al celebre attore, ricordando che è stato un stato un uomo che ha fatto girare la testa a tantissime donne. A un certo punto, Barbara ha chiesto un bacio a Kabir e lui l'ha accontentata. Parveen, arrivata poco dopo in studio, non è sembrata affattodel bacio tra conduttrice e il neo marito. Quest'ultimo ha precisato che, sebbene i due si sianopochi giorni fa, si conoscono da un decennio:Kabir Bedi, insomma, vuole sempre sposare le sue, anche se sono molto più giovani di lui. Parlando di Parveen, durante un'intervista rilasciata a 'Chi', Kabir affermò:La coppia si è sposata con, quindi la cerimonia è andata avanti per 3 giorni. Riguardo ai festeggiamenti, l'attore indiano ha spiegato: