Frances Bean Cobain non ama musica Nirvana: "Preferisco Oasis"

Redazione Avatar

di Redazione

10/04/2015

Frances Bean Cobain, la figlia del mitico Kurt, leader dei Nirvana, non apprezza la musica che faceva il padre. Lo ha confessato durante un'intervista alla rivista Rolling Stone.

Frances, 22 anni, ha dichiarato: "Non mi piacciono i Nirvana, preferisco Oasis e Mercury Rev". La figlia di Kurt Cobain ha esternato la sua opinione durante un'intervista incentrata su "Montage of Heck", pellicola sul leader dei Nirvana, di cui è produttrice.

Riferendosi al suicidio del padre, Frances ha asserito: "Se avesse scelto di continuare a vivere, io avrei avuto un padre. E sarebbe stata un'esperienza incredibile. Invece ha deciso di abbandonare la sua famiglia nel peggior modo possibile".

