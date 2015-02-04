Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Pino Daniele: che fine farà il suo cuore? Amanda Bonini tormentata

Redazione Avatar

di Redazione

04/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Che fine farà il cuore di Pino Daniele, straordinario cantautore italiano venuto a mancato recentemente. Amanda Bonini, la compagna dell'artista è preoccupata.

"Se razionalmente, con grande dolore, devo accettare una disposizione come atto dovuto, al contempo, trovo moralmente inaccettabile che quel cuore, che idealmente è il luogo dell'anima di Pino, in cui sono le persone che ama, gli amici veri, dove è Napoli, dove c'è un po' di Maremma, dove sono le sue passioni e le sue ispirazioni, possa essere distrutto e smaltito come un 'rifiuto organico' qualsiasi, per dirla con le sue parole... 'come una carta sporca'. Il pensiero di ciò mi addolora quanto la sua morte. Mi auguro che esista la possibilità che i suoi resti possano essere ricongiunti e possano finalmente riposare in pace nel silenzio incantato della campagna toscana", ha scritto Amanda.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Palermo, cadavere donna tra scogli Capo Gallo: era depressa?

Articolo Successivo

Monica Scattini ci ha lasciati: uccisa da brutta malattia, aveva 59 anni

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Dedicare una canzone, alcuni consigli

Dedicare una canzone, alcuni consigli

20/02/2022

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

07/02/2019

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

02/09/2016