Pino Daniele: che fine farà il suo cuore? Amanda Bonini tormentata

Che fine farà il cuore di Pino Daniele, straordinario cantautore italiano venuto a mancato recentemente. Amanda Bonini, la compagna dell'artista è preoccupata.

"Se razionalmente, con grande dolore, devo accettare una disposizione come atto dovuto, al contempo, trovo moralmente inaccettabile che quel cuore, che idealmente è il luogo dell'anima di Pino, in cui sono le persone che ama, gli amici veri, dove è Napoli, dove c'è un po' di Maremma, dove sono le sue passioni e le sue ispirazioni, possa essere distrutto e smaltito come un 'rifiuto organico' qualsiasi, per dirla con le sue parole... 'come una carta sporca'. Il pensiero di ciò mi addolora quanto la sua morte. Mi auguro che esista la possibilità che i suoi resti possano essere ricongiunti e possano finalmente riposare in pace nel silenzio incantato della campagna toscana", ha scritto Amanda.