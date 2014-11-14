Venerdì nero: sciopero sociale a Roma, giornata di passione per pendolari
di Redazione
14/11/2014
Sciopero sociale oggi, 14 novembre, a Roma. Speriamo che non ci siano attriti tra forze dell'ordine e manifestanti, come avvenuto recentemente.
Sindacati di base, immigrati, precari, studenti e disoccupati sfileranno per le vie della Capitale. Quello che preoccupa è la possibile infiltrazione di estremisti nella manifestazione. Giornata di passione per pendolari e viaggiatori: i sindacati hanno indetto uno sciopero contro la legge di stabilità, il Jobs Act, la riforma della scuola ed altri interventi riconducibili al governo Renzi.
Manifestazioni e cortei si svolgeranno anche in altre città italiane. Gli studenti italiani hanno indetto uno 'sciopero studentesco' interno allo 'sciopero sociale'.
Articolo Precedente
X Factor 8: Morgan vota eliminazione Spritz for five, poi lascia gara
Articolo Successivo
Parigi, tigre passeggia tranquillamente: immagini sul web
Redazione