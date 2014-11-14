Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Venerdì nero: sciopero sociale a Roma, giornata di passione per pendolari

Redazione Avatar

di Redazione

14/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Sciopero sociale oggi, 14 novembre, a Roma. Speriamo che non ci siano attriti tra forze dell'ordine e manifestanti, come avvenuto recentemente.

Sindacati di base, immigrati, precari, studenti e disoccupati sfileranno per le vie della Capitale. Quello che preoccupa è la possibile infiltrazione di estremisti nella manifestazione. Giornata di passione per pendolari e viaggiatori: i sindacati hanno indetto uno sciopero contro la legge di stabilità, il Jobs Act, la riforma della scuola ed altri interventi riconducibili al governo Renzi.

Manifestazioni e cortei si svolgeranno anche in altre città italiane. Gli studenti italiani hanno indetto uno 'sciopero studentesco' interno allo 'sciopero sociale'.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

X Factor 8: Morgan vota eliminazione Spritz for five, poi lascia gara

Articolo Successivo

Parigi, tigre passeggia tranquillamente: immagini sul web

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025