Parlare in pubblico: imparare le tecniche con un corso
di Redazione
09/10/2019
Probabilmente anche tu ti sarai ritrovato nella condizione di ansia che si può provare prima di parlare in pubblico, quando si deve affrontare un discorso rivolgendosi ad una platea di persone. Le emozioni fanno parte della nostra vita, ma di certo non bisogna esagerare nel lasciarsi prendere dall’ansia. Ecco perché è importante rivolgersi ad un corso per parlare in pubblico, che ci può insegnare alcune strategie vincenti per superare la paura e per risultare spontanei ai nostri ascoltatori. Ma quali sono le tecniche più utili da applicare nel riuscire a sfruttare l’opportunità di fare un discorso senza troppe preoccupazioni? Andiamo più a fondo su questo argomento.
L’importanza della preparazioneSe ci rivolgiamo ad un corso per parlare in pubblico, come quello che troviamo su Agostiniriccardo.com, possiamo imparare tantissime tecniche che ci risulteranno sicuramente utili per vincere la nostra insicurezza e per fare un discorso capace di convincere il pubblico in maniera efficace. Per esempio spesso non si pensa che la preparazione possa essere davvero importante. Non stiamo parlando soltanto di ciò che riguarda il poter contare su un discorso messo a punto in maniera ben organizzata. Ci riferiamo anche alla predisposizione mentale, che dovrebbe portarci ad acquisire una certa sicurezza. Ma prendiamo in considerazione i due aspetti separatamente. Per quanto riguarda la strutturazione del discorso, bisognerebbe avere cura di iniziare con un argomento che conosciamo in particolare. Bisogna ordinare bene il nostro intervento in modo che risulti logico. Quindi procediamo con una parte iniziale, una centrale in cui affrontiamo le discussioni più impegnative e poi alla fine con una conclusione, per tirare le somme di ciò che abbiamo detto. Possiamo provare il tutto anche con largo anticipo, ripetendo il discorso a voce alta, magari di fronte ad un piccolo pubblico. Inoltre non è opportuno imparare il discorso a memoria parola per parola. È un errore da non fare, perché potremmo risultare troppo artificiali oppure potremmo bloccarci in seguito ad un vuoto di memoria.
La predisposizione mentaleUn corso per parlare in pubblico ci può insegnare anche la giusta predisposizione mentale che ci spinge ad acquistare una certa sicurezza e a rafforzare la nostra autostima, due caratteristiche essenziali per porci nei confronti degli altri in maniera più determinata. Non dovremmo mai commettere errori di valutazione da rivolgere contro noi stessi. Spesso alcune persone pensano che la loro voce sia terribile, vedono il pubblico come composto da persone che si annoiano o si sentono impedite in qualche modo. Tutto ciò può essere soltanto un errore dettato dalla nostra predisposizione a concentrarci su risultati che sono poco soddisfacenti. Al contrario, dovremmo preparare la mente a predisporla a dei risultati ottimi. Dovremmo imparare a focalizzare le nostre paure e a comprendere quanto esse siano davvero comprovate da motivazioni significative. Potremmo esercitare la nostra mente ad immaginare una situazione di successo, con la platea che ci applaude, e a godere di tutte queste sensazioni piacevoli che ne possiamo ricavare. Inoltre consideriamo un altro aspetto molto importante che riguarda le possibili critiche del pubblico. Nel momento in cui ci vengono mosse delle critiche, non pensiamo affatto che debbano essere per forza negative. Anche le critiche che ci possono essere rivolte dovrebbero essere considerate un’opportunità, un’occasione rilevante per migliorarsi e per crescere professionalmente. Si tratta di valorizzare in maniera costruttiva le possibili critiche. In questo modo possiamo riflettere meglio su ciò che riteniamo necessario e possiamo imparare altre tecniche per migliorare le nostre capacità di parlare in pubblico. Andrebbero assolutamente evitati gli atteggiamenti pessimisti, che non fanno altro che farci perdere la sicurezza di cui abbiamo bisogno per rivolgerci ad una platea. Tutto questo si può imparare grazie ad un buon corso per parlare in pubblico.
