"Partigiano Reggiano": singolo di Zucchero che anticipa "Black Cat"

Redazione Avatar

di Redazione

25/03/2016

E' uscito "Partigiano Reggiano", nuovo singolo di Zucchero, bluesman italiano che il prossimo 29 aprile pubblicherà il suo nuovo disco, intitolato "Black Cat"

     

Collaborazioni eccellenti in "Black Cat"

La nuova 'fatica' discografica di Zucchero uscirà il prossimo 29 aprile ma è già in preorder su Amazon e iTunes. Intanto si può ascoltare "Partigiano Reggiano", brano compreso nel nuovo album di Sugar Fornaciari. Non si molto del prossimo capolavoro di Adelmo ma dalle poche indiscrezioni a disposizione si ipotizza che, stavolta, il cantautore abbia fatto le cose veramente in grande; basti pensare che un brano, "Streets of Surrender", è stato scritto insieme a Bono Vox, leader degli U2, e il chitarrista, in due canzoni, è Mark Knopfler. A produrre i 13 nuovi brani di Zucchero nomi altisonanti nel panorama musicale mondiale: Brendan O'Brien, T Bone Burnett e Don Was. Zucchero presenterà dal vivo le canzoni contenute in "Black Cat", in anteprima mondiale, all'Arena di Verona, primo concerto di un tour sensazionale che toccherà varie città nel mondo. La nuova tournée di Sugar Fornaciari è formata da 10 tappe.

Nuovo singolo on air da ieri

"Partigiano Reggiano", dunque, è il primo singolo che Zucchero ha scelto per il mercato italiano. Il brano è in rotazione radiofonica da ieri, 24 marzo 2016, alle 20. Per il mercato internazionale, invece, l'artista italiano ha scelto "Voci (Namanama version)", on air da oggi, 25 marzo. Sotto la tracklist di "Black Cat":
  • "Partigiano Reggiano"
  • "13 Buone Ragioni"
  • "Ti Voglio Sposare"
  • "Ci Si Arrende" - feat. Mark Knopler
  • "Ten More Days"
  • "L'Anno Dell'Amore"
  • "Hey Lord"
  • "Fatti Di Sogni"
  • "La Tortura Della Luna"
  • "Love Again"
  • "Terra Incognita"
  • "Voci (Namanama Version)"
  • "Streets Of Surrender (S.O.S) - feat. Mark Knopler"
Zucchero, 60 anni compiuti lo scorso settembre, è tornato al lavoro e tra poco si esibirà nuovamente dal vivo. Non ha nessuna intenzione di 'gettare la spugna' il cantautore reggiano che, nel corso della sua elettrizzante carriera, ha venduto oltre 60 milioni di album, collaborando con importanti artisti italiani e stranieri.
