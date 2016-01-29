Paul Kantner E' Morto: Leader 'Lisergico' dei Jefferson Airplane, Vita Piena di Eccessi

Alla fine, quegli eccessi che hanno caratterizzato tutta la sua esistenza lo hanno ucciso. A 74 anni è morto Paul Kantner, fondatore dei Jefferson Airplane

"Tanti ricordi scorrono in questo momento nella mia mente. E' il primo che mi ha insegnato a farmi una canna".

"La cocaina è una delusione. Si tratta di una droga nociva che trasforma le persone in cretini. E' l'alcol è probabilmente la peggiore di tutte le droghe. Invecchiando con l'esperienza della vita, ci si rende conto che i farmaci non aiutano, soprattutto se ne abusi".

A stroncare, re del rock psichedelico degli anni '60 e '70, è stato un. Il 'padre' dei Jefferson Airplane è spirato a San Francisco, la sua città. La funesta notizia è stata diffusa da Cynthia Bowman, sua agente e grande amica. L'artista soffriva dia causa di una vita piena di. Paul era stato colpito da unlo scorso marzo, e da allora non si era ripreso completamente. Il rocker dedicò la sua vita alla musica e ai, co-fondatore dei Jefferson Airplane, ha ricordato Paul con queste parole:In effetti Kantner conosceva bene le, o meglio degli, ed era un fervido sostenitore della letteratura lisergica che 'nutriva' la, incardinata negli anni '60 proprio a, meravigliosa città. Paul Kantner era molto popolare non solo perché abilee rocker ma in quanto era un tenace paladino delle droghe psichedeliche che, secondo lui, facevano bene alla. L'artista condusse, inoltre, molte battaglie per la legalizzazione della. Durante un'intervista rilasciata 30 anni fa, Paul disse:Paul scrissefavolose, diventate dei veri cult, come, dedicata alla figlia, e "Somebody to Love". Indimenticabile il concerto dinel 1969: la band si esibì di mattina, verso le 8. Addio a un mito 'lisergico' del rock.