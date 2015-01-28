Loading...

Pavia, donna segregata dal compagno è morta: pesava 15 kg

Redazione Avatar

di Redazione

28/01/2015

Non è riuscita a sopravvivere la 55enne pavese ridotta in uno stato di denutrizione dal compagno, che l'ha segregata per molto tempo. La donna è morta al San Matteo: lo rivelano fonti sanitarie.

Il compagno della vittima, un 60enne, è stato arrestato: dovrà rispondere di abbandono di incapace e sequestro di persona. Non si conosce ancora il motivo per cui l'uomo ha segregato e portato alla morte la compagna.

