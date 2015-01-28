Loading...

Cassazione gela Fabrizio Corona: niente sconto di pena

28/01/2015

La Corte di Cassazione gela Fabrizio Corona, ritenendo che non ha diritto allo sconto di pena stabilito dal gip del tribunale di Milano lo scorso 10 febbraio.

L'ex fotografo dei vip, dunque, non vedrà diminuire la sua pena complessiva a 9 anni di reclusione. I giudici della Suprema Corte hanno anche stabilito che  il gip del tribunale di Milano dovrà calcolare la pena complessiva che Corona deve ancora scontare. L'ex paparazzo dovrà ovviamente pagare  anche le spese processuali.

