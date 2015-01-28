Cassazione gela Fabrizio Corona: niente sconto di pena
di Redazione
28/01/2015
La Corte di Cassazione gela Fabrizio Corona, ritenendo che non ha diritto allo sconto di pena stabilito dal gip del tribunale di Milano lo scorso 10 febbraio.
L'ex fotografo dei vip, dunque, non vedrà diminuire la sua pena complessiva a 9 anni di reclusione. I giudici della Suprema Corte hanno anche stabilito che il gip del tribunale di Milano dovrà calcolare la pena complessiva che Corona deve ancora scontare. L'ex paparazzo dovrà ovviamente pagare anche le spese processuali.
