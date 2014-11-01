Loading...

Viareggio, 35enne aggredito e colpito con casco: è grave

Redazione Avatar

di Redazione

01/11/2014

Un 35enne toscano è stato preso a pugni, ieri notte, a Viareggio. L'uomo, residente a Massarosa, è stato aggredito in via Coppino, punto centrale della città toscana. Il 35enne, secondo una prima ricostruzione della Polizia, sarebbe stato preso a pugni per questioni di viabilità da una combriccola di ragazzi.

Il 35enne, a quanto pare, è stato colpito anche con un casco. Immediato il trasporto all'ospedale Versilia. I medici di tale nosocomio, però, hanno ritenuto necessario il trasferimento dell'uomo nel reparto di neurochirurgia del nosocomio di Livorno.

Indagano sull'episodio i poliziotti del commissariato di Viareggio.

