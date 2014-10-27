Loading...

Stefano De Martino a Verissimo: "Con Emma siamo in rapporti civili"

27/10/2014

Il marito di Belen Rodriguez, il ballerino Stefano De Martino, è stato ospite, sabato scorso, a Verissimo, ed ha risposto in modo esaustivo alle numerose domande di Silvia Toffanin.

De Martino si è soffermato su vari argomenti, tra cui anche la richiesta di grazia a Fabrizio Corona e la sua probabile partecipazione a "L'Isola dei Famosi 10". Relativamente al saluto tra Belen ed Emma a "Tu si que vales", Stefano ha detto: "Ci vedo professionalità. Non c'è cosa più bella in tv della professionalità. Con Emma siamo in rapporti civili".

De Martino ha parlato anche di tutte quelle persone, anche appartenenti al mondo dello spettacolo e della cultura, che si sono attivate per chiedere al Capo dello Stato di concedere la grazia a Fabrizio Corona: "Chiedere la grazia per Fabrizio Corona è diventata un po' una moda, come buttarsi le secchiate d’acqua addosso. E' un argomento che riguarda la coscienza dell'individuo e la giustizia. Io non ho i mezzi per potermi schierare a favore o contro la sua scarcerazione".

