Pesa 35 Kg a 3 anni: Affetta da Diabete di Tipo 2

Pesa 35 Kg a 3 anni: Affetta da Diabete di Tipo 2

di Redazione 17/09/2015

Il diabete di tipo 2 colpisce adulti e giovani. Col passar del tempo, a quanto pare, si è ridotta enormemente l'età in cui tale patologia compare. Lo sa bene una bimba del Texas, che a soli 2 anni pesa 35 kg I medici di un ambulatorio del Texas sono rimasti sorpresi dai risultati delle analisi effettuate sulla bimba. Ebbene, quest'ultima ha sviluppato il diabete di tipo 2, che raramente colpisce persone in tenera età. La bimba urinava spesso e sentiva continuamente il bisogno di bere. I genitori, allora, hanno deciso di portarla nell’ambulatorio di Houston, dove operano molti pediatri preparati, come Michael Yafi. I medici, dopo aver visitato la piccola, hanno scoperto che la bimba soffre della brutta patologia, che colpisce generalmente le persone adulte. I genitori della bimba sono obesi ma non diabetici. Michael Yafi ha asserito che si tratta di un rarissimo caso di diabete di tipo 2 infantile. Yafi ha parlato del caso a Stoccolma, durante il 51esimo Congresso dell’Easd, l’Associazione europea per lo studio del diabete. "L’incidenza di diabete 2 è aumentata drammaticamente in tutto il mondo anche in età pediatrica a causa dell’epidemia di obesità infantile. I medici dovrebbero essere consapevoli della possibilità di trovare la forma adulta della malattia anche in bambini davvero molto piccoli nonostante il diabete di tipo 1 rimanga quello prevalente in età giovanile, anche fra i bimbi obesi", ha spiegato il dottor Yafi. Alla piccola è stata prescritta molta attività fisica e un regime alimentare per persone diabetiche, quindi caratterizzato dall'assunzione di poche calorie; inoltre la bambina deve assumere quotidianamente 500 milligrammi di metformina, noto medicinale ipoglicemizzante. Pare che la piccola abbia già perso qualche chilo. Meno male!

