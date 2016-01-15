Pescara, padre invoglia figlio 3 anni a rubare patatine

La delinquenza, purtroppo, non attiene solo al mondo degli adulti. Ci sono anche malviventi 'in erba' che vengono 'educati' da delinquenti adulti. I poliziotti di Pescara, di recente, hanno individuato una baby gang responsabile di numerosi furti, rapine e borseggi ai danni di negozi e case

"Dai, dai, non ti vede. Tu non vedi lei, lei non vede te", dice il padre snaturato al figlioletto, filmandolo col cellulare.

"Bravo, primo furto a due anni".

Gli agenti pescaresi hanno scoperto che la baby gang ha commesso anche molti atti vandalici e truffe on line. I componenti della combriccola, tutti minorenni, per combattere ogni inibizione e delinquere tranquillamente, assumevano. I poliziotti hanno scoperto molti video che ritraggono i piccoli delinquenti mentre metto a segno furti, rapine e borseggi. Sì perché, mentre erano in azione, i criminali minorenni si immortalavano con smartphone. Un video che ha particolarmente sconcertato le forze dell'ordine mostra unche esorta il figlio di 3 anni a rubare un pacchetto di patatine e poi gli fa i complimenti. Un papà fiero delle gesta criminose del figlio minorenne. Che vergogna!Dopo il furto, il padre dice al piccolo:Ovviamente, tra gli indagati c'è anche il padre degenere che invogliava il figlio a rubare le patatine.