Sharon Stone senza trucco su Instagram: "Rispondendo alle mail con Joe in una giornata piovosa"

15/01/2016

Sharon Stone, una delle più popolari e fascinose attrici al mondo, è apparsa in versione 'acqua e sapone' su Instagram. Lo scatto è stato postato dalla protagonista di "Basic Istinct" la scorsa settimana ma solo ora se ne sta parlando

  Tutti siamo abituati a vedere Sharon truccata e con vestiti eleganti. Stavolta, però, l'attrice si è mostrata in versione casalinga su Instagram.
"Rispondendo alle mail con Joe in una giornata piovosa", recita la didascalia dello scatto postato su Instagram dalla celebre attrice.
La foto ritrae Sharon senza trucco, nella cucina della sua abitazione, con una fascia in testa che raccoglie i capelli. I fan di Sharon sono andati letteralmente in visibilio alla vista di tale foto, che evidenzia il coraggio di una straordinaria attrice di farsi vedere anche senza make-up. Effettivamente, la Stone è fascinosa anche in versione 'nature'. Lo scatto su Instagram che mostra Sharon senza maquillage ha incassato oltre 2.400 like e tantissimi commenti. La maggior parte dei fan ha fatto i complimenti alla grande attrice, che venne alla ribalta proprio grazie a "Basic Instinct". Memorabile la scena dell'accavallamento delle gambe. Sharon Stone ha 57 anni ma, sinceramente, ne dimostra molti di meno. L'attrice, lo ricordiamo, ha recentemente pubblicato diverse immagini 'full nude' sulla cover di "Harper's Bazar". Durante l'intervista al celebre magazine, Sharon ha confessato:
"Sono consapevole che il mio sedere si presenta come un sacco di frittelle ma io non sto cercando di essere la più bella del mondo".
