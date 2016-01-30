Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Phil Collins: 65 Anni e Nuovo Progetto Musicale, Altro che Ritiro!

Redazione Avatar

di Redazione

30/01/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Phil Collins, storico batterista dei Genesis e cantautore esemplare, compie 65 anni e fa uno splendido regalo ai suoi fan

  Nel corso del 2016 Phil farà uscire 8 dei suoi dischi, rielaborati e arricchiti; insomma, ripresenterà vecchi successi modernizzati. Ieri, 29 gennaio, sono usciti "Face Value", disco del 1981, e "Both Sides" (1993). Insomma, per i suoi 65 anni l'artista ha voluto regalare ai suoi ammiratori versioni deluxe dei suoi più grandi successi realizzati dopo aver abbandonato i Genesis. Una bella sorpresa per i tanti fan di Collins, che 5 anni fa disse di volersi ritirare dal mondo della musica per problemi di salute. Invece no, il cantautore ha ancora intenzione di dare qualcosa alla musica e ai suoi supporters. Pare che Phil e il produttore Nick Davis abbiano lavorato diversi mesi per trovare il materiale da inserire nel nuovo progetto. A fine febbraio è prevista l'uscita delle versioni rimasterizzate di "Hello, I Must Be Going!" (1982) e "Dance Into The Light" (1996). Nel corso di un'intervista rilasciata a Rolling Stone Usa, l'ex Genesis ha fatto intendere di avere una voglia matta di tornarsi ad esibire dal vivo:
"I miei bambini adesso hanno 10 e 14 anni, e vogliono vedere cosa fa loro padre. Portavano il pannolino l'ultima volta che sono andato in tour. Amano la mia musica e vorrei portarli con me perché se la possano godere".
Altro che addio alla musica, Phil ha intenzione non solo di scrivere e far uscire dischi ma anche di organizzare tour per far conoscere alle nuove generazioni la sua musica. Eppure nel 2011 il cantautore annunciò il ritiro dalle scene proprio per accudire i suoi due figli. 9 anni fa, in occasione della tournée organizzata per celebrare la reunion dei Genesis, Phil Collins ebbe problemi a una vertebra e non riuscì a suonare la batteria, strumento che suona egregiamente. Adesso il cantautore non si reputa più "ufficialmente ritirato", forse perché ha capito che i fan e i figli sentono il desiderio di vederlo esibirsi dal vivo.  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Roma, Ingegnere Adescava Minorenni alla Stazione Termini per Consumare Rapporti 'Intimi'

Articolo Successivo

Luxottica, CEO Khan Lascia Incarico: Liquidazione Faraonica

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

Come arredare il bagno moderno

Come arredare il bagno moderno

13/06/2023

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

23/05/2023