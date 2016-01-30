Phil Collins: 65 Anni e Nuovo Progetto Musicale, Altro che Ritiro!

Phil Collins, storico batterista dei Genesis e cantautore esemplare, compie 65 anni e fa uno splendido regalo ai suoi fan

"I miei bambini adesso hanno 10 e 14 anni, e vogliono vedere cosa fa loro padre. Portavano il pannolino l'ultima volta che sono andato in tour. Amano la mia musica e vorrei portarli con me perché se la possano godere".

Nel corso del 2016 Phil farà uscire 8 dei suoi dischi, rielaborati e arricchiti; insomma, ripresenterà vecchi successi modernizzati. Ieri, 29 gennaio, sono usciti, disco del 1981, e(1993). Insomma, per i suoi 65 anni l'artista ha voluto regalare ai suoi ammiratori versioni deluxe dei suoi più grandi successi realizzati dopo aver abbandonato i Genesis. Una bella sorpresa per i tanti fan di Collins, che 5 anni fa disse di volersi ritirare dal mondo dellaper problemi di salute. Invece no, il cantautore ha ancora intenzione di dare qualcosa alla musica e ai suoi supporters. Pare che Phil e il produttoreabbiano lavorato diversi mesi per trovare il materiale da inserire nel nuovo progetto. A fine febbraio è prevista l'uscita delle versioni rimasterizzate di "Hello, I Must Be Going!" (1982) e "Dance Into The Light" (1996). Nel corso di un'intervista rilasciata a Rolling Stone Usa, l'ex Genesis ha fatto intendere di avere una voglia matta di tornarsi ad esibire dal vivo:Altro che addio alla musica, Phil ha intenzione non solo di scrivere e far uscire dischi ma anche di organizzareper far conoscere alle nuove generazioni la sua musica. Eppure nel 2011 il cantautore annunciò ildalle scene proprio per accudire i suoi due figli. 9 anni fa, in occasione della tournée organizzata per celebrare la reunion dei, Phil Collins ebbe problemi a unae non riuscì a suonare la, strumento che suona egregiamente. Adesso il cantautore non si reputa più, forse perché ha capito che i fan e i figli sentono il desiderio di vederlo esibirsi dal vivo.