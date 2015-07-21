Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Platamona: incidente in spiaggia, muro crolla e travolge bagnanti

Redazione Avatar

di Redazione

21/07/2015

E' estate, fa caldo e molte persone cercano refrigerio al mare. Attenzione, però, perché le insidie si trovano anche nelle località turistiche. Lo sanno bene i bagnanti che, nelle ultime ore, hanno visto crollare improvvisamente un muro che separa la spiaggia dalla strada. E' successo alla Rotonda di Platamona, in provincia di Sassari

    Diversi bagnanti che si trovavano sulla spiaggia sono stati travolti dalle macerie. Uno si trova in condizioni gravissime all'ospedale civile di Sassari. Dopo il cedimento del muro sono accorsi sul posto i vigili del fuoco, carabinieri, poliziotti e gli operatori del 118. I bagnanti hanno aiutato a scavare con le mani per salvare le persone ricoperte dai detriti. Sul posto è arrivato anche l'assessore ai Lavori pubblici di Sassari, Ottavio Sanna.  
