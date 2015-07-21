Loading...

Blake Shelton e Miranda Lambert divorziano: "Chiediamo gentilmente privacy"

21/07/2015

Dopo 4 anni di matrimonio, ieri, 20 luglio, Blake Shelton e Miranda Lambert hanno annunciato il loro divorzio. Shelton avrebbe depositato i documenti relativi al divorzio molto tempo fa ma, com'è noto, deve passare un bel po' di tempo prima della ratifica del divorzio

    I due vip, secondo US Weekly, stanno reagendo in modo diverso alla separazione: Blake è distrutto e triste; Miranda, invece, ha già dimenticato Shelton ed ora è impegnata nel suo Platinum Tour. La coppia ha riferito, mediante un comunicato, che mai avrebbe pensato che la storia d'amore sarebbe giunta al capolinea. "Siamo persone reali, con vita, famiglia, amici e colleghi reali. Per questo motivo chiediamo gentilmente privacy e compassione per questo argomento tanto delicato e intimo", hanno dichiarato, attraverso un comunicato, Miranda Lambert e Blake Shelton.
