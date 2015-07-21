Home Gossip Mara Carfagna come Bridget Jones dopo divorzio: "Sola e fuori luogo"

di Redazione 21/07/2015

Le coppie 'scoppiano' anche in politica. Lo sa bene l'ex ministro Mara Carfagna, che ha visto naufragare le sue nozze con Marco Mezzaroma. La Carfagna non avrebbe mai immaginato di arrivare al divorzio 'Chi' ha pubblicato un'interessante intervista a Mara Carfagna, incentrata sulla sua vita privata e, particolarmente, sul divorzio da Marco Mezzaroma. "Mi sono ritrovata a un anno dalle nozze, sola, in viaggio per Zanzibar con una mia cara amica. E quello avrebbe dovuto essere il mio romantico anniversario con mio marito, magari in attesa di un bambino", ha confessato l'ex ministro. Ora Mara sorride e dice: "Mi sono sentita sola e fuori luogo come Bridget Jones".

