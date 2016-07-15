Mischa Barton: topless esplosivo a Mykonos
di Redazione
15/07/2016
Fisico da urlo dopo momenti buiMischa Barton ha deciso di farsi immortalare senza reggiseno per far ammirare ai suoi fan la forma fisica ritrovata. Un topless da urlo, così come il mare di Mykonos. Sembra proprio che la bionda attrice inglese non abbia nessuna voglia, durante l'estate 2016, di farsi ritrarre vestita. Adesso se lo può permettere. Anni fa, infatti, la Barton era apparsa decisamente fuori forma. Ora Mischa ha un fisico da urlo, una silhouette da 10 e lode, e non potrà essere più criticata dai tabloid e dai siti di gossip. Dopo aver ricevuto il benservito dai produttori della serie The O.C., che avevano eliminato Marissa (personaggio interpretato da Mischa Barton), la bionda inglese iniziò ad apparire spesso su giornali e siti scandalistici non per i suoi meriti professionali ma per la sua linea, decisamente pessima. Sono stati anni infernali, questi ultimi per la Barton: numerosi episodi l'hanno scossa così tanto da farla finire addirittura in un ospedale psichiatrico. L'attrice venne arrestata per guida in stato di ebbrezza e detenzione di sostanze stupefacenti; poi, tentò addirittura il suicidio. Alla fine, Misha è riuscita a risollevarsi, e le recenti foto che la ritraggono in Grecia ne sono testimonianza. L'attrice, tempo fa, ha rivelato di essere uscita dal tunnel della depressione grazie anche all'aiuto di un team di psicologi. Per arrivare nuovamente al peso forma, invece, si è sottoposta a una dieta ferrea. Inoltre ha svolto molto esercizio fisico.
Integratore Proactol XS: il segreto di Mischa BartonNon mancheranno certo proposte di lavoro, ora, a Mischa Barton, che ha un fisico invidiabile, certamente lontano anni luce da quello immortalato dai paparazzi un paio di anni fa. Molti si domandano come abbia fatto la splendida attrice inglese a rinconquistare la forma persa in così poco tempo. E' possibile che un risultato del genere sia stato raggiunto solo con la dieta e l'esercizio fisico? Beh, in realtà non è così. Ad ammetterlo è stata la stessa Mischa, sostenendo che è stato fondamentale, per lei, il Proactol XS, un integratore che consente di ridurre l'assorbimento dei grassi da parte dell'intestino. In sostanza, Mischa Barton ha perso peso in tempi record grazie a un integratore formidabile, che 'obbliga' l'organismo ad assimilare prima i grassi presenti nel corpo per produrre energia. Dieta, esercizio fisico, integratori e supporto psicologico: queste sono state le armi vincenti dell'affascinante Barton. I tempi bui sono passati per Mischa. Ora è tempo di relax a Mykonos.
