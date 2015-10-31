Home Home Poliziotta americana Seda Rissa Ballando "Watch Me" di Silentò

Poliziotta americana Seda Rissa Ballando "Watch Me" di Silentò

di Redazione 31/10/2015

Una volta tanto, un poliziotto americano viene alla ribalta per un gesto lodevole. Siamo a Washington. Una poliziotta è riuscita a sedare una rissa mettendosi a ballare "Watch Me" di Silentò Un gruppo di teenager si erano messi a litigare, lunedì scorso, davanti a scuola di Washington. Subito è arrivata la Polizia sul posto. I ragazzi non si sono mostrati per nulla intimoriti dagli agenti; anzi, un'adolescente si è diretta verso una poliziotta e, boriosa, si è messa a danzare sulle note di "Watch me", brano di Silentò che ha riscosso molto successo negli ultimi mesi. La musica proveniva dal telefonino dell'adolescente. L'agente, allora, si è messa a ridere, sostenendo che lei avrebbe fatto meglio . Tutti si sono dimostrati scettici. "Se ve lo dimostro, poi ve ne andate tutte a casa", ha asserito la poliziotta che, immediatamente, si è messa a ballare come una danzatrice provetta. Tutte le ragazze, sconcertate, sono tornate a casa. L'agente è riuscito a mettere fine a una rissa a suon di danza. Una storia originale con un lieto fine. Il balletto della poliziotta è stato immortalato da una ragazza ed è subito finito online . La notizia ha fatto il giro del mondo. Perfino il presidente Usa, Barack Obama, si è congratulato con l'agente di Washington, che è voluta restare anonima. "Chi l’avrebbe mai detto che lavorare per tenere sicura una comunità potesse avere a che fare con il nae nae? Il grande esempio che ci ha dato un agente che si diverte, mentre ci fa stare sicuri", ha sottolineato Obama su Twitter. Ogni tanto, dunque, gli agenti americani danno l'esempio. Ci voleva proprio questo gesto, a testimonianza del fatto che i poliziotti non sono tutti come quello che, giorni fa, è entrato in una classe ed ha gettato a terra una ragazzina di colore, come se fosse un sacco.

