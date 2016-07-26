Madonna in Puglia: relax al resort Borgo Egnazia
di Redazione
26/07/2016
Madonna è in Puglia. A testimoniarlo sono diverse foto che ritraggono la popstar in posti che non lasciano spazio a dubbi. L'artista soggiorna nel resort Borgo Egnazia.
Post sibillino su InstagramInizialmente Madonna aveva semplicemente postato su Instagram uno scatto e una didascalia sibilina, senza dire nulla. I fan, specialmente quelli pugliesi, hanno subito riconosciuto la costa di Savelletri. La foto era corredata dalla seguente frase, un chiaro rimando a un brano dei Led Zeppelin: "Stairway to heaven... The evidence of its brilliance". Lo scatto è stato seguito da numerosi commenti, del tipo "Sei in Puglia". Poco dopo, Madonna ha confermato di trovarsi in Puglia, pubblicando una foto che la ritrae in una tipica masseria pugliese. La popstar di "Like a Virgin" si è concessa qualche giorno di relax nel resort Borgo Egnazia. La Puglia e i pugliesi sono onorati dell'arrivo di una delle cantautrici più famose al mondo: Madonna è senza dubbio uno dei pilastri della musica mondiale. Il resort Borgo Egnazia è una struttura lussuosa ubicata a Savelletri, non molto distante da Fasano. Con la frase sibillina che rimanda a un brano dei Led Zeppelin e uno scatto, Madonna ha reso noto, indirettamente, di trovarsi in Puglia, regione bellissima.
Resort Borgo Egnazia piace ai vipNon è la prima volta che un vip si reca nel resort Borgo Egnazia per godersi qualche attimo di riposo. Madonna e il suo entourage non hanno confermato ufficialmente il soggiorno in Puglia, ma le immagini pubblicate su Instagram sono inequivocabili. Madonna, dunque, si troverebbe nel noto resort fasanese. Chiara dimostrazione che la Puglia e Fasano piacciono molto anche alle star internazionali. La cantante si trova nel resort Borgo Egnazia per riposarsi o per lavoro? Non è escluso, infatti, che Madonna sia approdata in Puglia per girare un videoclip. Molti fan, sui social, si sono congratulati con la cantante di "Frozen" per il suo recente impegno in Africa.
Articolo Precedente
Ufo a Miami? Strana luce nel cielo
Articolo Successivo
Principe Harry depresso dopo morte Lady Diana
Redazione