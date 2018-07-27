Quali sono le caratteristiche di un pastore tedesco
di Redazione
27/07/2018
Bisogna ammetterlo, non c’è che dire: il Pastore Tedesco è un cane unico nel suo genere, tra i più famosi e amato non solo in Italia, dal momento che risulta essere tra i più diffusi nel mondo. Ed è facile comprenderne il motivo conoscendo le sue peculiari caratteristi che. E in televisione anche fa molto scalpore. Insomma è una razza di cane da chapeau. Il pastore tedesco secondo alcune ricerche è il cane più amato da grandi e piccini di tutto il mondo. Forse perché risulta essere un cane dal portamento nobile, che si presenta forte e muscoloso, abile e molto intelligente, gli manca solo la parola. In altri termini è il 4 zampe che tutti desiderano avere… anche in casa. Infatti, sa essere di compagnia, è dal carattere esuberante e il coraggio ne ha da vendere. Ma le sue qualità sono pressappoco infinitesimali e non tutte sono conosciute tra i più. Di seguito sono dunque indicate cinque tra le sue peculiarità più curiose.
Pastore tedesco: cane dal fiuto e dall’intelligenza acutiLa prima caratteristica è data dall’olfatto. Ad alcuni può parere strano, ma ha davvero un fiuto eccezionale, che si lega alla sua struttura da trottatore. La qual cosa consente lui di trovare e ritrovare anche le piste più deboli. Tartufo rasente al suolo, è in grado di beccare qualunque cosa. Una seconda peculiarità è la: resistenza. Di taglia medio grande, è il cane da un fisico che gli permette di sottoporsi a grandi sforzi. In un appartamento può diventare pigro, ma è geneticamente fatto per sottostare alla fatica e agli sforzi prolungati. La resistenza di certo non è un problema. Se sottoposto a lavori pesanti, non si tira mai indietro.
Pastore tedesco: sinonimo di coraggio e versatilitàAnche il coraggio è una peculiarità del pastore tedesco. Consapevole della propria forza, il Pastore Tedesco non teme nulla di nulla. È docile con la sua “famiglia” ma molto aggressivo in presenza di un pericolo o di un estraneo. È sempre allerta e protettivo oltre ogni comprensione, è in grado di rendersi conto se i suoi proprietari sono in qualche modo minacciati. Proprio per questo risulta essere idoneo alla difesa. Inoltre è molto versatile. La sua grande intelligenza, ma pure la sua capacità di attenzione, lo rende perfetto a qualsiasi impiego. È spesso utilizzato come cane da guardia o da riporto, per la ricerca di persone scomparse ma pure come cane guida per i non vedenti. Le forze di polizia, invece, lo usank per operazioni antidroga, nell’antiterrorismo o come cani antisommossa.
Pastore tedesco cane attore, ecco perché allevarloLa quinta e ultima peculiarità è che questo risulta un cane attore. Anche il cinema si è reso conto della sua grande capacità di apprendere. Tra i 4 zampe più noti della televisione ci sono infatti due esemplari di Pastore Tedesco. Il primo è Rin Tin Tin, protagonista con il suo inseparabile amico Rusty della serie americana trasmessa negli Usa a metà degli anni Cinquanta. Il secondo è Rex, uno straordinario esemplare che recita il ruolo di collega di un poliziotto di Vienna. In realtà, negli anni, sono stati molti i cani che sono stati impiegati nella serie. Sarà questo il motivo per cui piace? Non si sa di certo ma sicuramente nel corso del tempo sono molti gli allevamenti di cani pastori tedeschi sorti come Dicasafalcone.com e che a livello economico rendono molto in quanto attività. Allevatori professionisti si dedicano giorno dopo giorno alla crescita in salute dei cani che allevano e addestrano per garantire la massima efficienza nei confronti dei futuri padroni.
