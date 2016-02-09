Loading...

Raffaele Sollecito Inventa Start-Up per Commemorare Defunti

09/02/2016

Un tempo era un imputato nel processo sull'omicidio di Meredith Kercher, oggi invece Raffaele Sollecito vuole diventare imprenditore ed ha già pronta la sua curiosa e macabra start-up che ha presentato proprio a Sanremo

  Avete capito bene, Sollecito ha presentato al Palafiori di Sanremo BeOnMemories.com, una start-up ideata per commemorare i defunti. Si tratta di una piattaforma per acquistare fiori, trovare tombe e ricordare le persone che, purtroppo, non ci sono più. Non è una novità, comunque, che l'ingegnere pugliese abbia intenzione di gettarsi a capofitto nell'imprenditoria. Nel corso di diverse interviste ha fatto intendere di voler restare nella storia per qualche invenzione importante, non ovviamente per il delitto di Meredith. Ricordiamo che Raffaele è stato assolto l'anno scorso dalla Cassazione. BeOnMemories.com consentirà, in soldoni, di organizzare funerali mediante il web. Dinanzi a molte persone accorse al Palafiori, Sollecito ha spiegato che la sua idea è quella di creare una start-up al passo coi tempi, che funga anche da e-commerce e social network. Un progetto curioso e un po' lugubre non pensate? Raffaele vuole fare business o stupire ancora? Grazie alla nuova start-up targata Raffaele Sollecito, molte persone potranno comprare fiori online per i propri cari estinti e, attraverso una piattaforma social, scambiarsi pareri e chattare con altri utenti. Quello che per molti è l'assassino della Kercher ha rivelato che assolderà presto due segretarie, anzi un uomo e una donna, che lo aiuteranno nella gestione della sua nuova azienda. Dopo l'assoluzione, dunque, Raffaele inizia una nuova vita, tentando di diventare un manager di successo. Il 31enne ha affermato ieri riguardo alla sua originale start-up, sul palco del Palafiori di Sanremo:
"E' un portale che nasce come ibrido tra social network ed e-commerce che abbiamo chiamato 'Memories'. Un profile-commerce, così come abbiamo deciso di classificarlo, con il quale una persona, dopo essersi registrata, potrà creare il profilo del proprio caro, commemorandolo con foto e filmati... L'utente potrà acquistare anche prodotti locali come fiori, coroni o altri prodotti, che saranno posati sulla lapide del proprio caro".
Sollecito ha dichiarato che l'idea di creare una start-up del genere gli è venuta dopo la morte della madre: voleva commemorarla ma le distanze glielo impedivano.
