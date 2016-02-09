Miley Cyrus Nuda su Instagram e Protagonista Serie Tv con Woody Allen

Miley Cyrus sta pensando a formare una famiglia? Così dicono i rumors ma, osservando diverse foto finite in Rete nelle ultime ore, non si direbbe

"Sono felicissima... Quando ho saputo che ero nel cast l'ho guardato dritto negli occhi".

L'ex Hanna Montana e il suo ex Liam Hemsworth starebbero preparando una splendida casa a Malibù, dove conviveranno. Chissà se Liam ha guardato le recenti immagini postate sudalla popstar, che la ritraggono nuda mentre lecca il pavimento? Forse sì, ma chi sta con una come Miley è abituato a tutto. Si vocifera che la coppia abbia speso due milioni e mezzo di dollari per la sontuosa villa a Malibù, dotata anche di una camera per bimbi. Miley ha intenzione di diventare mamma? Miley e Liam si sarebbero dovuti sposare anni fa; tutto poi è stato rimandato e, nel, si dissero addio. L'anno scorso, invece, c'è stato un ritorno di fiamma. I due sono stati immortalati molte volte insieme e lei ha ostentato nuovamente l'anello di fidanzamento tenuto nel cassetto per molto tempo. Forse Liam pensa che Miley, prima o poi, cambierà; o forse ha accettato il temperamento brioso della sua dolce metà. Chissà? La Cyrus ama farsi vedere senza veli perché sa che i fan l'apprezzano quando pubblica scatti al limite della decenza. In effetti sono pochi quelli che gradiscono maggiormente la Miley in versione. Piace di più la licenziosa Cyrus del twerking. La popolarità di Miley non fa altro che aumentare. Adesso anchel'ha scritturata nella sua serie tv per Amazon. Si tratta del debutto sul piccolo schermo del celebre regista newyorkese. Chi l'avrebbe detto? Miley è diventata una musa di Allen, dopo personaggi del calibro di Diane Keaton e Scarlett Johansson. Non si conosce ancora il nome della serie tv che, probabilmente, inizierà a fine anno. Miley è felicissima di recitare assieme a un 'mostro sacro' del cinema come Woody Allen ed ha voluto esternare la sua gioia suLa serie tv realizzata da Woody Allen per Amazon piacerà? Il regista, durante lo scorso Festival di Cannes, confessò di essersi pentito di accettare tale incarico.