Raffaella Carrà scambia Bob Dylan per Bob Marley: "Sono 35 anni che è morto"

"Oggi è un giorno molto particolare perché sono 35 anni che è morto Bob Dylan".

"Ah, sei filippino? Salam Aleikum a te".

"Se è per questo non possono neanche studiare, guidare la macchina, non possono nulla; anzi lei (una concorrente fuggita da Teheran, ndr) si è tolta il velo ma perché è qua, perché è già una cosa pazzesca".

"Ho sbagliato, l'ho confuso con Bob Marley. Io fra i Bob non capisco più niente. E dove mettiamo Bob Sinclair? Però Bob Dylan mi ha inviato un tweet in cui mi ha scritto di non preoccuparmi perché è stato molto divertente. Mi ha ringraziato perché gli ho allungato la vita".

"Dicono che sono nata a Bellaria e non è vero. Mia madre era di Bellaria, aveva un bar. Per me Bellaria era il luogo della libertà, del profumo delle piadine, della gente per cui sono sempre stata la 'fiola della Iris'. Mentre Bologna è il luogo dove ho vissuto, il luogo delle fatiche, del dovere, di queste cose qua insomma".

Anche storici personaggi della tv come Raffaella Carrà fanno 'scivoloni' tremendi. Prima o poi succede. Non si fa altro che parlare delladella Raffa nazionale a The Voice: ha scambiato Bob Dylan per Bob Marley, affermando che il celebre menestrello del pop è morto 35 anni fa. Un errore imperdonabile per molti internauti, che hanno criticato aspramente la Carrà. Certamente, questa edizione di The Voice verrà ricordata per le uscite spesso infelici di Raffaella Carrà, che ha dato il peggio di sé. Sinceramente, da un personaggio di un certo calibro come lei non ci saremmo mai aspettati una gaffe del genere: è inammissibile confondere Bob Dylan con Bob Marley. Raffaella ha voluto omaggiare Bob Dylan che, secondo lei, è morto 35 anni fa:La figuraccia della celebre bionda della tv nazionale non è passata inosservata: subito sul web sono fioccati tantissimi commenti al vetriolo. Non è la prima volta che Raffaella fa errori plateali durante The Voice. Tempo fa, ad esempio, ha salutato in arabo il concorrente filippino Armand Curameng:La Carrà ha lasciato tutti allibiti anche quando ha chiosato le parole disulla condizione delle donne in Iran:Il giorno dopo la Raffa si è scusata sul web, asserendo che le pesanti parole sono state il frutto della sua notevole emozione. La maggior parte degli utenti accolse le scuse della Carrà, apprezzando la sua modestia e la capacità di riconoscere i suoi errori. La gaffe non sfuggì neanche a Striscia la Notizia che subito consegnò alla showgirl e alla presentatrice italiana il tapiro d'oro. Raffaella ha accettato il noto riconoscimento di Striscia, sottolineando successivamente suche le allungherà la vita. A consegnare il tapiro d'oro alla Carrà, come al solito, l'inviato Valerio Staffelli. La celebre presentatrice italiana ha scambiato Bob Dylan per Bob Marley dopo l'esibizione di un cantante, che aveva intonato "Like a Rolling Stone". Magra figura per Raffaella che, nell'arco di poche ore, ha anche ricevuto un bel tapiro d'oro. A Valerio Staffelli, che le ha consegnato anche un mazzo di fiori, ha detto:Tanti 'scivoloni' per Raffaella Carrà a The Voice ma, in fondo, a un personaggio come lei, che ha fatto la tv italiana, gli si può permettere tutto. Non solo, sembra che le gaffe abbiano fatto così bene alla popolarità della Carrà che, probabilmente, sostituirà Paola Perego alla conduzione di Domenica In. A rivelarlo è stata Novella 2000. Non sono arrivate ancora smentite o conferme a riguardo. La Carrà è indubbiamente un pilastro della tv italiana ed oggi qualche svarione, in fondo, le è concesso anche perché non ha più 20 anni, essendo nata anon a Bellaria, nel 1943. Tempo fa, la showgirl col caschetto biondo ha precisato durante un'intervista:Raffaella ha avuto due grandi amori nella sua vita, Gianni Boncompagni e Sergio Japino, ma non ha avuto figli. Alla presentatrice e showgirl italiana piacerebbe tanto essereed ha più volte criticato il sistema italiano perché non consente ai single di non adottare figli.