Raffaella Carrà scambia Bob Dylan per Bob Marley: "Sono 35 anni che è morto"
di Redazione
14/05/2016
"Oggi è un giorno molto particolare perché sono 35 anni che è morto Bob Dylan".La figuraccia della celebre bionda della tv nazionale non è passata inosservata: subito sul web sono fioccati tantissimi commenti al vetriolo. Non è la prima volta che Raffaella fa errori plateali durante The Voice. Tempo fa, ad esempio, ha salutato in arabo il concorrente filippino Armand Curameng:
"Ah, sei filippino? Salam Aleikum a te".La Carrà ha lasciato tutti allibiti anche quando ha chiosato le parole di Emis Killa sulla condizione delle donne in Iran:
"Se è per questo non possono neanche studiare, guidare la macchina, non possono nulla; anzi lei (una concorrente fuggita da Teheran, ndr) si è tolta il velo ma perché è qua, perché è già una cosa pazzesca".Il giorno dopo la Raffa si è scusata sul web, asserendo che le pesanti parole sono state il frutto della sua notevole emozione. La maggior parte degli utenti accolse le scuse della Carrà, apprezzando la sua modestia e la capacità di riconoscere i suoi errori. La gaffe non sfuggì neanche a Striscia la Notizia che subito consegnò alla showgirl e alla presentatrice italiana il tapiro d'oro. Raffaella ha accettato il noto riconoscimento di Striscia, sottolineando successivamente su Twitter che le allungherà la vita. A consegnare il tapiro d'oro alla Carrà, come al solito, l'inviato Valerio Staffelli. La celebre presentatrice italiana ha scambiato Bob Dylan per Bob Marley dopo l'esibizione di un cantante, che aveva intonato "Like a Rolling Stone". Magra figura per Raffaella che, nell'arco di poche ore, ha anche ricevuto un bel tapiro d'oro. A Valerio Staffelli, che le ha consegnato anche un mazzo di fiori, ha detto:
"Ho sbagliato, l'ho confuso con Bob Marley. Io fra i Bob non capisco più niente. E dove mettiamo Bob Sinclair? Però Bob Dylan mi ha inviato un tweet in cui mi ha scritto di non preoccuparmi perché è stato molto divertente. Mi ha ringraziato perché gli ho allungato la vita".Tanti 'scivoloni' per Raffaella Carrà a The Voice ma, in fondo, a un personaggio come lei, che ha fatto la tv italiana, gli si può permettere tutto. Non solo, sembra che le gaffe abbiano fatto così bene alla popolarità della Carrà che, probabilmente, sostituirà Paola Perego alla conduzione di Domenica In. A rivelarlo è stata Novella 2000. Non sono arrivate ancora smentite o conferme a riguardo. La Carrà è indubbiamente un pilastro della tv italiana ed oggi qualche svarione, in fondo, le è concesso anche perché non ha più 20 anni, essendo nata a Bologna, non a Bellaria, nel 1943. Tempo fa, la showgirl col caschetto biondo ha precisato durante un'intervista:
"Dicono che sono nata a Bellaria e non è vero. Mia madre era di Bellaria, aveva un bar. Per me Bellaria era il luogo della libertà, del profumo delle piadine, della gente per cui sono sempre stata la 'fiola della Iris'. Mentre Bologna è il luogo dove ho vissuto, il luogo delle fatiche, del dovere, di queste cose qua insomma".Raffaella ha avuto due grandi amori nella sua vita, Gianni Boncompagni e Sergio Japino, ma non ha avuto figli. Alla presentatrice e showgirl italiana piacerebbe tanto essere madre ed ha più volte criticato il sistema italiano perché non consente ai single di non adottare figli.
