Raikkonen in Ferrari fino al 2017: contratto rinnovato
di Redazione
08/07/2016
Kimi Raikkonen molto contentoLa notizia del rinnovo del contratto a Kimi Raikkonen è stata annunciata dal Maurizio Arrivabene. Il team principal della Ferrari ha detto durante un'intervista rilasciata a Sky Sport F1:
"Il centesimo GP è stata una coincidenza. Ieri è arrivata una telefonata del presidente, che ha dato il via libera, e quindi in pochissimo tempo ci siamo accordati con Kimi, che era molto contento. Credo che questo serva a motivarlo ulteriormente e a fargli fare bene".Arrivabene ha sottolineato che Kimi Raikkonen, negli ultimi tempi, è stato sottoposto a troppe pressioni, decisamente ingiuste perché, comunque, è sempre uno degli ultimi campioni del mondo della Scuderia di Maranello. L'obiettivo di Kimi e del team italiano, adesso, è trionfare ai prossimi GP. L'obiettivo è vincere sempre per i tifosi e la Ferrari. Arrivabene ha affermato anche che, finora, alla Ferrari è mancata un po' di fortuna, ma ciò non farà 'gettare la spugna'.
GP di Gran Bretagna: Raikkonen non apprezza nuovo tracciatoAdesso Kimi Raikkonen e la Ferrari si apprestano a disputare il GP di Gran Bretagna, a Silverstone. La pista è stata modificata più volte nel corso degli anni ed oggi il tracciato è decisamente diverso da quello del 1950. Raikkonen ha affermato che preferiva il vecchio tracciato:
"Per me era più scorrevole e più completo, come avrebbe dovuto essere. Anche quello nuovo non è male, consente più sorpassi, ma se potessi scegliere tornerei al disegno originale. Credo che il nuovo tracciato sia veloce; ci sono alcune curve lente ma la vecchia pista era più scorrevole, mentre adesso la parte nuova non lo è altrettanto. In passato qui ho fatto delle belle gare, sono salito diverse volte sul podio. Mi piace questo circuito, speriamo di vincere ancora".Silverstone è una pista che porta fortuna a Raikkonen, visto che, nell'arco di 4 anni, tra il 2003 e il 2007, ha incassato ben 5 podi. David Greenwood, ingegnere di pista del pilota finlandese della Ferrari, ha detto che a Silverstone saranno decisivi il meteo e la tattica. Vinca il migliore.
