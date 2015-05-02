Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Ponte 1 maggio, Federalberghi: "Vacanze per 6 milioni di italiani"

Redazione Avatar

di Redazione

02/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

La crisi costringe gli italiani a concedersi pochi giorni di vacanze. In occasione del ponte del 1 maggio, però, saranno 6 milioni i cittadini del Belpaese che si rilasseranno un po', scegliendo prevalentemente mete italiane. Lo ha reso noto Federalberghi.

Il 43% degli italiani si concederà una pausa di relax al mare; il 16% in montagna e il 26% nelle città d'arte. Pare che 9 milioni di persone, in Italia, abbia deciso di fare un salto all'Expo di Milano. Insomma, gli italiani non rinunciano alle vacanze anche se il denaro scarseggia. Non è strano?

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Mostra sull'arte ai tempi della Repubblica di Weimar: Dix, Groz e altri

Articolo Successivo

Rapinato sulla tratta Napoli-Roma: arrestati due casertani

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025