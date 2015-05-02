Ponte 1 maggio, Federalberghi: "Vacanze per 6 milioni di italiani"

La crisi costringe gli italiani a concedersi pochi giorni di vacanze. In occasione del ponte del 1 maggio, però, saranno 6 milioni i cittadini del Belpaese che si rilasseranno un po', scegliendo prevalentemente mete italiane. Lo ha reso noto Federalberghi.

Il 43% degli italiani si concederà una pausa di relax al mare; il 16% in montagna e il 26% nelle città d'arte. Pare che 9 milioni di persone, in Italia, abbia deciso di fare un salto all'Expo di Milano. Insomma, gli italiani non rinunciano alle vacanze anche se il denaro scarseggia. Non è strano?