Ponte 1 maggio, Federalberghi: "Vacanze per 6 milioni di italiani"
di Redazione
02/05/2015
La crisi costringe gli italiani a concedersi pochi giorni di vacanze. In occasione del ponte del 1 maggio, però, saranno 6 milioni i cittadini del Belpaese che si rilasseranno un po', scegliendo prevalentemente mete italiane. Lo ha reso noto Federalberghi.
Il 43% degli italiani si concederà una pausa di relax al mare; il 16% in montagna e il 26% nelle città d'arte. Pare che 9 milioni di persone, in Italia, abbia deciso di fare un salto all'Expo di Milano. Insomma, gli italiani non rinunciano alle vacanze anche se il denaro scarseggia. Non è strano?
