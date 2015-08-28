Home Cronaca Reggio Emilia, ingerisce liquido lavastoviglie: bimbo muore

Reggio Emilia, ingerisce liquido lavastoviglie: bimbo muore

di Redazione 28/08/2015

Disattenzione fatale per i genitori di un bimbo di due anni. Il piccolo ha ingerito del liquido per lavastoviglie e, dopo il ricovero all'ospedale di Reggio Emilia, è morto. I medici non sono riusciti a salvargli la vita Il personale sanitario dell'ospedale Santa Maria Nuova ha comunicato che il piccolo è morto in Rianimazione per complicazioni cardiache presentatesi ieri e acuite nel corso della notte. La Direzione del nosocomio ha subito ordinato accertamenti diagnostici per scoprire l'esatta causa della morte del piccolo. Secondo le ultime informazioni, il bimbo avrebbe bevuto del brillantante, contenuto in un piccolo bicchiere, mentre si trovava nel bar di alcuni familiari, a San Martino in Rio. Non appena i parenti hanno notato che il bimbo iniziava a sentirsi male hanno iniziato a praticargli manovre per fargli rigettare la sostanza che aveva ingoiato. Il piccolo, dopo essere stato messo a testa in già, ha effettivamente rigettato il liquido per lavastoviglie ma, probabilmente, una piccola parte è rimasta nello stomaco. I genitori hanno portato il bimbo in ospedale, dove i medici lo hanno sottoposto a una terapia ad hoc. In un primo momento le condizioni di salute del minore sembravano migliorare; poi, nella notte, la situazione è precipitata. Il piccolo è morto, gettando nello sconforto genitori e parenti. La Direzione del nosocomio ha già fatto le condoglianze ai genitori del bimbo per il grave lutto. Una tragedia che si poteva evitare se qualcuno non avesse lasciato quel liquido per lavastoviglie nel bicchierino? Forse. Un'altra distrazione fatale in Italia.

