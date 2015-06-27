Loading...

Renzi gela De Luca: firmato decreto di sospensione, legge Severino rispettata

27/06/2015

Renzi De LucaA margine del Consiglio dei ministri di ieri, il premier Renzi ha dato una brutta notizia al neo governatore della Campania, Vincenzo De Luca: "Ho firmato il decreto di sospensione di De Luca da presidente della Regione Campania come adempimento di legge". Il premier Renzi ha sottolineato che ha firmato successivamente al nullaosta del ministro e i pareri, aggiungendo poi: "L'impegno preso di rispettare la legge Severino credo che siate costretti ad ammettere che è stato perfettamente eseguito, magari anche a sorpresa per alcuni di voi". Renzi ha dichiarato anche di aspettarsi il ricorso del neo governatore della Campania: "Mi aspetto il ricorso, come è naturale che sia, avverso a questo atto, perché è sempre andata così".
