Rihanna, concerto a Torino perfetto: ora tocca a Milano
di Redazione
12/07/2016
Rihanna non indecente al PalaAlpitourLa bella Rihanna ha incantato tantissimi ammiratori, ieri sera, a Torino. Musica e balli non sono mancati. Rihanna, affascinante come al solito, coi suoi lunghi capelli scuri ed occhi chiari, ha intonato tutti i suoi più grandi successi e, ovviamente, ha riproposto i brani contenuti in "Anti", il suo ultimo disco. Le vendite di "Anti", però, finora non sono state entusiasmanti. Ogni performance live di Rihanna è connotata da molti effetti speciali e coreografie eccezionali. Anche a Torino è stato così. Durante il concerto, durato un'ora e 35 minuti, non sono mancati giochi di luce, stelle filanti e coriandoli lanciati sul pubblico. Una performance live ben riuscita. E domani sera, 13 luglio 2016, Riri replicherà a Milano. Il concerto di Rihanna non è stato per nulla scandaloso come quelli all'estero, forse per le recenti stragi negli Usa, nelle quali hanno perso la vita molti afroamericani. Riri ha detto che le persone di coloro devono essere rispettate da tutti, non umiliate ed uccise. La popstar barbadiana è stata beccata da molti paparazzi, durante lo scorso fine settimana, a Milano. L'artista si è recata in diversi locali e bistrot meneghini. Un momento di relax prima dei concerti di Torino e Milano.
Mezzi pubblici gratuiti per possessori biglietto concerto MilanoL'Anti World Tour, dunque, fa tappa anche in Italia. Una tournée con cui Rihanna vuole far sentire dal vivo ai suoi fan sia i suoi 'cavalli di battaglia' che le canzoni contenute nel nuovo album "Anti". Ricordiamo a tutti coloro che hanno acquistato il biglietto per il concerto di Riri allo Stadio San Siro di Milano che il Comune di Milano, Atm e Live Nation si sono accordati in merito alla gratuità dei mezzi pubblici per i possessori del tagliando.
