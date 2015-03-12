Loading...

Cuneo, Tiziana Pagliuzzi fa perdere tracce: padre sporge denuncia

Redazione Avatar

di Redazione

12/03/2015

E' mistero a Torre San Giorgio, piccolo centro in provincia di Cuneo, sulla scomparsa di una 43enne, Tiziana Pagliuzzi.

La donna ha fatto perdere le sue tracce lo scorso 9 marzo. Tiziana era uscita di casa per recarsi al lavoro ma non è più tornata. Il padre le ha inviato un sms ma non ha ricevuto una risposta; anzi il telefono di Tiziana era staccato.

Il padre della Pagliuzzi ha sporto denuncia, sottolineando che la figlia non è affetta da nessuna patologia, né ha manifestato  un comportamento tale da far presagire la fuga. La donna è alta 1,55 m ed ha capelli corti, di colore castano scuro.

