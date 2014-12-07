Teramo, scambia fratello per cinghiale e spara: dramma durante battuta di caccia

Non è la prima volta che accade un episodio del genere. Quando si va a caccia bisogna fare attenzione a cosa si fa e a chi si spara, in quanto le tragedie sono dietro l'angolo.

Dramma ieri in un bosco di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo. Un 46enne è stato ucciso da un colpo di fucile sparato accidentalmente dal compagno di squadra, il fratello. La vittima si chiamava Giuseppe Ciabattoni.

La vittima è stata colpita al torace. Il fratello di Ciabattoni credeva che dietro un cespuglio ci fosse un cinghiale ed ha fatto fuoco. Invece, c'era Giuseppe.

Sandro Ciabattoni è scioccato ed attualmente è sotto interrogatorio presso la caserma dai carabinieri. Il personale del 118 è arrivato sul luogo della tragedia mediante un'eliambulanza partita dall'Aquila.

Il cadavere di Giuseppe Ciabattoni è stato subito portata all’obitorio dell’ospedale di Teramo. Giuseppe e Sandro Ciabattoni sono figli di Mario, anziano che fu condannato, qualche mese fa, a 13 anni di reclusione per aver freddato una vicina di casa con una colpo di fucile. Il pensionato e la vittima litigavano spesso per questioni condominiali.