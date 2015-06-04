Loading...

Ucraina, bombardate miniere: minatori bloccati sotto terra

Redazione

di Redazione

04/06/2015

Sono stati liberati i 576 minatori ucraini rimasti intrappolati per diverse ore. Ieri, lo ricordiamo, un colpo di artiglieria ha causato la sospensione dell'energia elettrica presso la Zasiadko, nota miniera di carbone ubicata alla periferia di Donetsk.

La notizia è stata diffusa da Eduard Basurin, vice ministro della Difesa degli oppositori di Donetsk. Inizialmente si riteneva che i minatori rimasti intrappolati fossero di meno.

Ancora sotto terra, invece, i 375 minatori della Skocinski, un'altra miniera di carbone bombardata. Speriamo che vengano tratti in salvo al più presto.

