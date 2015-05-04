Roma, medico narcotizza e violenta ex compagna: arrestato

Un medico 64enne di Roma è stato messo agli arresti domiciliari per violenza e tentata estorsione. A denunciarlo è stata l'ex compagna dopo aver trascorso una serata con lui.

Secondo le ultime informazioni, il medico aveva invitato l'ex compagna nella sua abitazione, con la scusa di passare un po' di tempo con lui. In realtà si trattava di un tranello. La donna è stata narcotizzata, stuprata e filmata.

Pare che l'uomo, dopo aver violentato e filmato l'ex compagna, l'abbia ricattata, chiedendole 4000 euro; in caso di rifiuto avrebbe diffuso il filmato pregiudizievole. La donna ha subito denunciato il professionista.