Inviare sms in sala operatoria fa sentire meno dolore: anestetici addio?

Un team di studiosi della Cornell University ha scoperto che inviare e ricevere sms o comunque chattare fa sentire meno dolore durante interventi di microchirurgia. Pare che un'azione semplice come inviare un sms permetterebbe di ridurre l'uso di anestetici e antidolorifici dell'80%.

Gli scienziati sono rimasti stupiti quando hanno notato che i pazienti sottoposti ad interventi chirurgici che inviavano e ricevevano sms accusavano poco dolore, non avendo molto bisogno di antidolorifici o sedativi. Lo studio sensazionale servirà decisamente a migliorare la vita dei pazienti in sala operatoria.