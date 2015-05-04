Loading...

Inviare sms in sala operatoria fa sentire meno dolore: anestetici addio?

04/05/2015

Un team di studiosi della Cornell University ha scoperto che inviare e ricevere sms o comunque chattare fa sentire meno dolore durante interventi di microchirurgia. Pare che un'azione semplice come inviare un sms permetterebbe di ridurre l'uso di anestetici e antidolorifici dell'80%.

Gli scienziati sono rimasti stupiti quando hanno notato che i pazienti sottoposti ad interventi chirurgici che inviavano e ricevevano sms accusavano poco dolore, non avendo molto bisogno di antidolorifici o sedativi. Lo studio sensazionale servirà decisamente a migliorare la vita dei pazienti in sala operatoria.

