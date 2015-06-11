Home Spettacoli Christopher Lee si è spento: straordinario Conte Dracula

di Redazione 11/06/2015

Addio a un altro grande attore. Nelle ultime ore è venuto a mancare Christopher Lee, straordinario attore che lavorò in ben 280 pellicole, tra cui "Dracula", "Guerre Stellari" e il "Signore degli Anelli". L'attore aveva 93 anni e, 6 anni fa, ricevette il prestigioso titolo di Cavaliere Commendatore dell'Ordine dell'Impero Britannico. Christopher Lee è morto domenica scorsa per le complicazioni di un infarto che lo aveva colpito 3 settimane fa. A rendere nota la funesta notizia è stata la moglie di Lee, che aveva avvisato inizialmente i familiari. Lee diventò famoso grazie al suo talento e alla sua statura (era molto alto). Proverbiale la sua interpretazione del Conte Dracula, che colpì tutto il mondo. Tra le parti interpretate da Christopher ricordiamo quella di Francisco Scaramanga in "Agente 007 - L'uomo dalla pistola d'oro", e di Saruman il Bianco ne "Il Signore degli Anelli" e "Lo Hobbit". Certo, è stato il ruolo di Conte Dracula a rendere celebre in tutto il mondo Lee. Quella parte gli si addiceva proprio bene, visto che era alto, magro, con un volto tenebroso. Lee era nato in Inghilterra ma aveva origini italiane. La madre era nata in un paesino dell'Emilia. Addio a uno dei più grandi e prolifici attori del mondo. Un 'monumento' del cinema mondiale.

