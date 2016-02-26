Home Home Rovigo: Triplice Omicidio al Canile di Fenil del Turco, Uomo Geloso Fa Strage

Rovigo: Triplice Omicidio al Canile di Fenil del Turco, Uomo Geloso Fa Strage

di Redazione 26/02/2016

Triplice omicidio nel canile di Fenil Del Turco, in provincia di Rovigo. Madre, figlia e compagno di quest'ultima sono stati uccisi da un uomo, ex marito della donna più giovane Le due donne, di origine moldava, erano state minacciate più volte dall'ex marito della più giovane. Quest'ultima, dopo la separazione, era tornata a vivere con la madre, che si occupava della gestione del Rifugio Cipa di Fenil Del Turco, nei pressi del canile della Lega nazionale per la difesa del cane - sezione Rovigo. L'uomo non accettava la separazione dalla donna che gli aveva dato due figli, di 8 e 9 anni, che vivevano con la madre e la nonna. Qualche giorno fa, l'omicida si era recato nel Rifugio per minacciare l'ex moglie. Quest'ultima, allora, aveva chiamato i carabinieri, subito arrivati sul posto. L'uomo, apparentemente, sembrava aver cambiato idea. Invece no, si è ripresentato nello stesso posto stasera alle 18.30 ed ha fatto una strage, uccidendo con una revolver l'ex moglie, la madre e l'attuale compagno dell'ex moglie. Il triplice omicidio è stato commesso mentre in casa c'erano i due figli della vittima e il fratello, un 17enne. I carabinieri sono ritornati nel Rifugio ed hanno iniziato a compiere i primi rilevamenti. Si tratta chiaramente di un delitto passionale. Il movente è la gelosia di un ex marito che non si era mai rassegnato alla fine di una storia d'amore. Dopo aver freddato le 3 persone, l'uomo ha cercato di suicidarsi e per questo ora si trova in ospedale: non è in pericolo di vita. Un altro delitto relazionale nel Belpaese. Non si tratta di una maggiore attenzione mediatica rispetto al passato: i delitti relazionali sono in costante aumento. Perché questo eccezionale incremento, e perché sono quasi sempre gli uomini ad uccidere? Secondo il noto criminologo Francesco Bruno, gli uomini tendono ad essere aggressivi e pericolosi a causa del testosterone; le donne, invece, sono più propense a mantenere saldo il rapporto e ad essere solidali per la loro attitudine a diventare madri.

