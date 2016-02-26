Mariah Carey Sogna Un Duetto Con Beyoncé, Ricordando Whitney!
di Redazione
26/02/2016
Anche le grandi Dive si portano rispetto e l'immensa Mariah Carey ha ancora un sogno nel cassetto: duettare con la prorompente Beyoncé! In un'intervista per Access Hollywood la diva ha affermato: "Mi piacerebbe lavorare con lei in qualunque occasione. E' fantastica!". Nonostante non vi siano piani concreti di collaborazioni future, Mariah ha affermato di conoscere molto bene Bey e di avere buoni rapporti con la moglie di Jay-Z. "Se avverrà in futuro ne sarò felice, altrimenti la seguirò sempre con ammirazione e le sarò amica!", ha aggiunto la Carey. "Insieme ci divertiamo molto. Lei e' davvero, davvero divertente. La adoro, davvero!". Chissà se anche con Beyoncé si replicherà un momento magico come quello avvenuto nel 1999, in occasione degli Oscar, con l'iconico duetto tra Mariah Carey e Whitney Houston, sulle note di When You Believe. A tal proposito, la Carey ha riferito nell'intervista: "Mi ricordo ogni singolo dettaglio di quella magica notte!". Intanto, Mariah sta per partire per il Tour europeo, dopo 13 anni d'assenza: "Ci sono un sacco di città, di date e di gente. Ed io sono alla ricerca di un sacco di gioia!". La Carey ha poi aggiunto: "Amo il contatto con i fans e fare bene musica, ma ciò che amo di più e' chiudermi in studio e scrivere la musica!". Il Tour Sweet Sweet Fantasy di Mariah inizierà il 15 marzo e toccherà anche l'Italia!
