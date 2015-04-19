Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Sudafrica: negozi immigrati depredati, dimostranti in rivolta

Redazione Avatar

di Redazione

19/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Clima di estrema tensione in Sudafrica, dove nelle ultime ore sono stati presi di mira tanti negozi di immigrati. L'episodio si riconduce all'ondata di violenza, iniziata tempo fa, che ha provocato il decesso di circa 74 persone. I poliziotti, secondo la BBC, hanno messo in manette oltre 30 persone.

Gli agenti sono costretti, nel sobborgo Alexandra, a sparare proiettili di gomma per placare la sommossa. I manifestanti hanno depredato molti negozi, dando fuoco a svariati pneumatici. Molti immigrati sono già fuggiti dalle loro abitazioni, recandosi in campi di fortuna.

In Sudafrica, la maggior parte delle persone pensa che gli immigrati siano fonte di discordia perché portano via il lavoro.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Silvia Toffanin confessa: “ Divento mamma per la seconda volta”

Articolo Successivo

Russia salverà Grecia: iniezione liquidità per 5 miliardi di euro

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016