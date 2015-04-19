Sudafrica: negozi immigrati depredati, dimostranti in rivolta

Clima di estrema tensione in Sudafrica, dove nelle ultime ore sono stati presi di mira tanti negozi di immigrati. L'episodio si riconduce all'ondata di violenza, iniziata tempo fa, che ha provocato il decesso di circa 74 persone. I poliziotti, secondo la BBC, hanno messo in manette oltre 30 persone.

Gli agenti sono costretti, nel sobborgo Alexandra, a sparare proiettili di gomma per placare la sommossa. I manifestanti hanno depredato molti negozi, dando fuoco a svariati pneumatici. Molti immigrati sono già fuggiti dalle loro abitazioni, recandosi in campi di fortuna.

In Sudafrica, la maggior parte delle persone pensa che gli immigrati siano fonte di discordia perché portano via il lavoro.