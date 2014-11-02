Loading...

Salerno, feriti tre ragazzi durante litigio: ricoverati al Ruggi d'Aragona

02/11/2014

La scorsa notte, a Salerno, tre giovani sono rimasti feriti durante una colluttazione e sono stati subito trasportati al Ruggi d'Aragona.

I tre ragazzi, due italiani e uno straniero, ha riportare ferite d'arma da taglio ai glutei e all'addome. I giovani hanno iniziato a litigare in modo acceso per motivi ancora ignoti dinanzi a un locale ubicato in Corso Vittorio Emanuele.

I carabinieri hanno avviato le indagini per rintracciare gli autori del ferimento. uno dei ragazzi feriti è già stato dimesso. Pare che i tre ragazzi siano stati colpiti anche con cocci di bottiglia.

