Scozia: colleziona lattine di birra, oltre 6000 in casa

Sebbene non detenga il primato mondiale, bisogna ugualmente complimentarsi con il signor Alex Drummond, visto che possiede in casa oltre 6000 lattine di birra.

Il 58enne ha accatastato le lattine tra una stanza e il solaio ed è fiero della sua originale collezione. Pare che Alex abbia iniziato a collezionare lattine di birra quando aveva 17 anni.

"Ormai è da 41 anni che compro birra in lattina, l'ultima volta che le ho contate erano più di 6000. La più vecchia che ho è una Tennent's del 1964. Ha la ricetta sul retro, oggigiorno non la mettono certo più. Per la più rara un collezionista svedese mi ha offerto 1000 sterline, ma ho deciso di non separarmene. Ho anche una delle sole 1000 lattine che, qualche anno fa, la Stella Artois ha fatto per l'eclisse solare", ha asserito lo scozzese.

Nonostante la splendida collezione, il 58enne Alex non è riuscito a fissare il record mondiale, che attualmente lo detiene Jeff Lebo, un americano che ha costruito una villa per stoccare le sue 83.000 lattine.