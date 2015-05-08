Loading...

Viagra: prezioso strumento per contrastare malaria

Redazione Avatar

di Redazione

08/05/2015

Chi l'avrebbe mai detto? Il Viagra, nota pillola per migliorare le performance degli uomini sotto le lenzuola potrebbe rivelarsi utile per contrastare la malaria, patologia infettiva di cui soffrono, in tutto il mondo, oltre 200 milioni di persone. Lo hanno asserito alcuni studiosi del CNRS, Inserm e Università Paris-Descartes, che hanno collaborato con diversi ricercatori della London School of Medicina Tropicale e Igiene.

Le persone affette da malaria generalmente hanno febbre molto alta, dolori muscolari e sudano molto. Purtroppo la patologia uccide molte persone, nel mondo, specialmente in diverse zone dell'Africa. Giovanni D’Agata, creatore dello 'Sportello dei Diritti', ha dichiarato che il Viagra come antimalarico rappresenta una grandiosa opportunità terapeutica.

Ebola si nasconde nell'occhio di chi guarisce: la storia di Ian Crozier

Spagna, bimbo rinchiuso in trolley per bypassare controlli

