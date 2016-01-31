Squalo Tigre Mangia Squalo Piccolo All'Acquario di Coex: Evento Raro
di Redazione
31/01/2016
Un grosso squalo tigre, in cattività, ingurgita improvvisamente uno squalo piccolo. E' successo all'acquario di Coex, a Seoul (Corea del Sud) davanti ai visitatori e allo staff dell'acquarioE' la prima volta che avviene un episodio del genere nell'acquario di Coex, che ospita da circa 10 anni anche squali di grandi dimensioni. Il grosso squalo tigre, lungo oltre 2 metri, è rimasto a lungo con lo squalo piccolo tra le fauci. I visitatori hanno immortalato l'evento ed hanno postato video e foto sul web. Il personale dell'acquario ha detto che raramente gli squali tigre attaccano i loro simili. Tali tipi di squali sono lenti e tranquilli. Probabilmente, lo squalo tigre di Seoul credeva che il suo simile più piccolo stesse minacciando il suo territorio. E' probabile che lo 'squaletto' verrà rigurgitato perché lo squalo tigre non riuscirà a digerirlo. Secondo alcuni media, il grosso squalo era arrivato da circa un mese all'acquario di Coex: prima si trovava in Florida. L'acquario di Coex si trova nel prestigioso quartiere Gangnam di Seoul ed ospita circa 40.000, tra cui molti squali. Gli animalisti hanno spesso reclamato la chiusura della struttura per le pessime condizioni in cui si trovano gli squali, costretti a nuotare in vasche piccole.
